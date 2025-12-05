"Ispada da sam dobar čovek, ali bio sam u ćorci": Pevač otkrio da je bio uhapšen: Kada je rekao zbog čega svi su prasnuli u smeh

Blic pre 2 sata
"Ispada da sam dobar čovek, ali bio sam u ćorci": Pevač otkrio da je bio uhapšen: Kada je rekao zbog čega svi su prasnuli u…

Govorio je o smrti sina i supruge Izrazio je zahvalnost za porodicu uprkos teškim trenucima Pevač Vlado Jurić proslavio se u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno", a njegova životna priča rasplakala je mnoge.

On je otkrio i da je svojevremeno završio iza rešetaka. Vlado Jurić je pet dana bio lišen slobode i to sve zbog ljubavi prema muzici. - Ispada da sam dobar čovek i sve, ali bio sam, Žiko, ja i u ćorci. Naime, dok sam bio u vojci u Beloj Crkvi, odem u sobu za razglas i počnem usnama da sviram trubu. Voleo sam da sviram trubu usnama i, kad sam to radio, dolazi vojna policija, skine pertle i kaiš i pet dana u ćorku - rekao je on, a mnogi su prasnuli u smeh. Inače,
Telegraf pre 59 minuta
