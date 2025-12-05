Povlače se Milka čokolade za decu iz Španije nakon otkrivanja skrivenih alergena

Španska agencija za bezbednost hrane i ishranu izdala je juče hitno upozorenje na Milkine čokolade iz "advent kalendara", navevši da sadrže skrivene alergene.

Prema Agenciji, "advent kalendar" koji je trenutno u prodaji sadrži nekoliko alergetnih sastojaka koji nisu navedeni na španskom jeziku, što predstavlja značajan rizik za svakoga sa alergijama na hranu ili netolerancijama. Nedostatak obaveznih informacija krši važeće propise o označavanju hrane i mogao bi da ostavi ranjive potrošače nesvesnim prisustva supstanci koje mogu uticati na njihovo zdravlje, navodi portal "Euroweeklynews". Nedeklarisani alergeni uključuju