Koje zemlje će bojkotovati Evroviziju zbog učešća Izraela?

Izrael će se takmičiti na Pesmi Evrovizije 2026. godine, pošto su članovi Evropske radiodifuzne unije (EBU) na današnjem zasedanju generalne skupštine tog tela odlučili da ne glasaju o učešću te zemlje, preneo je Rojters.

Ipak, ovom odlukom nisu bile zadovoljne pojedine članice EBU-a. Emiteri iz Španije, Slovenije, Holandije i Irske saopštili su da se povlače sa takmičenja sledeće godine, prenosi RTS. Španska radio-televizija, koja je jedna od članica takozvane „velike petorke“, zemalja koje se direktno plasiraju u finale, saopštila je da neće učestvovati na predstojećoj Pesmi Evrovizije, kao i da neće prenositi takmičenje. RTV Slovenija je saopštila da ni te zemlje neće biti na