„Kredibilitet EU teško uzdrman“: Evropski mediji povodom hapšenja Mogerini i korupcije u vrhu ukrajnske vlasti

Danas pre 27 minuta  |  Beta
Hapšenje bivše čelnice EU diplomatije Federike Mogerini i korupcija u vrhu vlasti Ukrajine, kojoj se šalju milijarde evra i oružje, zahteva hitno i odlučno reagovanje institucija EU, Evropskog parlamenta i šefice diplomatije Kaje Kalas jer je kredibilitet EU ozbiljno uzdrman, ocenjuju evropski analitičari.

Belgijski dnevnik „Standard“ je upozorio da je verodostojnost Evropske unije teško uzdrmana zbog odluke Tužilaštva EU da pod optužbom za proneveru novca EU i zloupotrebu položaja uhapsi rektorku Kluba iz Briža Federiku Mogerini i još dvojicu visokih zvaničnika Unije. Hitno reagovanje se traži posebno od Kaje Kalas, jer je belgijska pravosudna policija izvršila pretres i u sedištu Evropske službe za spoljne poslove(EEAS), na čijem je čelu Kalas, a ranije je tu bila
Danas pre 27 minuta