Lukoil dobio delimičnu licencu američkog OFAK-a

Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAK) američkog ministarstva finansija produžilo je licencu za delimično poslovanje ruskoj privatnoj kompaniji Lukoil, suspendujući neke mere sankcija.

Dozvola se odnosi na određene međunarodne operacije kompanije Lukoil do 29. aprila 2026. Ova odluka znači da će Lukoil benzinske pumpe u zemljama poput Sjedinjenih Država moći nastave da uslužuje kupce, ali zarađeni novac neće biti poslat u Rusiju, koja se nalazi pod sankciama SAD i EU od februara 2022. i invazije na Ukrajinu, prenosi agencija Rojters. BBC na srpskom je od OFAK-a zatražio pojašnjenje da li se odluka odnosi i na benzinske pumpe u Srbiji, a isti upit