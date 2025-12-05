Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

Danas pre 7 sati  |  Beta
Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

Studenti Univerziteta u Nišu obeležili su danas godinu dana od početka studentskih protesta u tom gradu, plenumom na niškom Univerzitetu.Najavili su da će nastaviti borbu za ispunjenje studentskih zahteva i istakli da uprkos borbi akademaca i građana krivci za pad nadstrešnice u Novom Sadu nisu kažnjeni.

Naglasili su i da nisu raspisani vanredni parlamentarni izbori, što je bio jedan od zahteva. Student Medicinskog fakulteta Luka Đorđević izjavio je da studentski duh i borba i dalje opstaju i studenti neće odustati sve dok se ne ispune njihovi zahtevi. „Ne prihvatamo ono što SNS propaganda želi da predstavi da su naši zahtevi delimično ostvareni. Nema reči o delimičnom ispunjenju bilo kakvih zahteva“, istakao je Đorđević. Kazao je da je vlada Srbije pokazala da ne
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Niški studenti plenumom obeležili godinu od početka protesta

Niški studenti plenumom obeležili godinu od početka protesta

Medijska kutija pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada SrbijeParlamentarni izboriNovi SadSNSIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Niški studenti plenumom obeležili godinu od početka protesta

Niški studenti plenumom obeležili godinu od početka protesta

Medijska kutija pre 7 minuta
Isti šablon, drugi đaci

Isti šablon, drugi đaci

Radar pre 4 sati
Redovni i vikend snajperisti

Redovni i vikend snajperisti

Radar pre 4 sati
Nekadašnji tužilac TOK-a misli da je Selaković, medijskom pompom, na neki način, sebi dao auto-gol

Nekadašnji tužilac TOK-a misli da je Selaković, medijskom pompom, na neki način, sebi dao auto-gol

Danas pre 4 sati
Batut: U proteklih nedelju dana zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, deca najviše pogođena

Batut: U proteklih nedelju dana zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, deca najviše pogođena

Danas pre 5 sati