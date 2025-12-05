Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

Studenti Univerziteta u Nišu obeležili su danas godinu dana od početka studentskih protesta u tom gradu, plenumom na niškom Univerzitetu.Najavili su da će nastaviti borbu za ispunjenje studentskih zahteva i istakli da uprkos borbi akademaca i građana krivci za pad nadstrešnice u Novom Sadu nisu kažnjeni.

Naglasili su i da nisu raspisani vanredni parlamentarni izbori, što je bio jedan od zahteva. Student Medicinskog fakulteta Luka Đorđević izjavio je da studentski duh i borba i dalje opstaju i studenti neće odustati sve dok se ne ispune njihovi zahtevi. „Ne prihvatamo ono što SNS propaganda želi da predstavi da su naši zahtevi delimično ostvareni. Nema reči o delimičnom ispunjenju bilo kakvih zahteva“, istakao je Đorđević. Kazao je da je vlada Srbije pokazala da ne