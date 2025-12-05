(Video) Spremite se za spektakl! Zvezda večeras juri novu pobedu, u Arenu stiže Barselona!

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Spremite se za spektakl! Zvezda večeras juri novu pobedu, u Arenu stiže Barselona!

Košarkaši Crvene zvezde (9–4), jedan od lidera Evrolige, večeras dočekuju Barselonu (8–5) u meču koji može da donese mnogo u borbi za vrh tabele.

Novi trener Barse, Ćavi Paskval, upisao je prvu pobedu protiv ASVEL-a, a u Beograd stiže sa jasnim planom – da žestokom odbranom zaustavi Zvezdinog glavnog organizatora igre, Kodija Milera-Mekintajera, koji je u dramatičnom trijumfu nad Olimpijakosom upisao 10 poena i 9 asistencija. U odličnoj formi je i povratnik Džordan Nvora, koji prosečno postiže 19,4 poena po meču. Barselona se u Beogradu oslanja na Kevina Pantera, koji je prošli meč završio sa 24 poena i 7
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Zvezda stigla, Barselona ponovo pobegla, još četvrtina

UŽIVO: Zvezda stigla, Barselona ponovo pobegla, još četvrtina

Sport klub pre 5 minuta
Zvezda se opet vratila, sad se lomi utakmica: Klajburn vezao loše poteze, Dobrić se povredio

Zvezda se opet vratila, sad se lomi utakmica: Klajburn vezao loše poteze, Dobrić se povredio

Nova pre 4 minuta
Zvezda nije iskoristila Barselonin pad ritma, Brizuela preuzeo inicijativu

Zvezda nije iskoristila Barselonin pad ritma, Brizuela preuzeo inicijativu

RTS pre 5 minuta
(Poluvreme) Zvezda gubi na svom terenu: Barselona kontroliše utakmicu, crveno-beli uhvatili priključak tek na kraju!

(Poluvreme) Zvezda gubi na svom terenu: Barselona kontroliše utakmicu, crveno-beli uhvatili priključak tek na kraju!

Hot sport pre 45 minuta
Đurović o Željkovoj ostavci: Niko nije veći od Partizana

Đurović o Željkovoj ostavci: Niko nije veći od Partizana

Euronews pre 1 sat
POLUVREME - Klajburn igra kao u transu, Zvezda se drži!

POLUVREME - Klajburn igra kao u transu, Zvezda se drži!

Sportske.net pre 45 minuta
Redovan je gost utakmica košarkaša Zvezde: Sada je došao sa bebom, a Jago se oduševio kada ga je video

Redovan je gost utakmica košarkaša Zvezde: Sada je došao sa bebom, a Jago se oduševio kada ga je video

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBarselonaEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Danas pre 1 sat
Barselona ozbiljno razmišlja da napusti Evroligu: Licenca ističe u junu 2026. godine, a NBA nudi sastanak Kataloncima

Barselona ozbiljno razmišlja da napusti Evroligu: Licenca ističe u junu 2026. godine, a NBA nudi sastanak Kataloncima

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Danas pre 3 sata
Ljubimac Delija o Obradoviću: „Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je Žoc“

Ljubimac Delija o Obradoviću: „Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je Žoc“

Danas pre 3 sata
Tuhel se plaši Hrvata: Najteži protivnik kojeg smo mogli da dobijemo!

Tuhel se plaši Hrvata: Najteži protivnik kojeg smo mogli da dobijemo!

Hot sport pre 0 minuta