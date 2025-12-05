Reklamna agencija suvlasnik Beogradske autobuske stanice: Firma Igora Žeželja treći akcionar

Forbes pre 2 sata  |  Aleksandra Bulatović
Reklamna agencija suvlasnik Beogradske autobuske stanice: Firma Igora Žeželja treći akcionar

Treći najveći akcionar BAS-a, Beogradske autobuske stanice, sada je firma Aditors Inc.

Prema podacima iz Centralnog registra hartija od vrednosti, ova firma je sada vlasnik ukupno 28.036 akcija. To je malo više od devet odsto ukupne emisije. Vlasnik Aditors Inc-a je Igor Žeželj. Ova firma se bavi medijskim oglašavanjem, registrovana je pod delatnošću reklamnih agencija. Društvo je osnovano 2009. godine. Osnivač je bilo preduzeće Wireless Media. Od kraja 2021. godine jedini vlasnik preduzeća je Igor Žeželj, inače poznat kao vlasnik Wireless Media
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

Danas pre 27 minuta
Vlasnik Kurira Igor Žeželj postao treći najveći akcionar Beogradske autobuske stanice

Vlasnik Kurira Igor Žeželj postao treći najveći akcionar Beogradske autobuske stanice

Nova ekonomija pre 42 minuta
Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Očekujem potpisivanje kratkoročnog ugovora o snabdevanju ruskim gasom

Vučić: Očekujem potpisivanje kratkoročnog ugovora o snabdevanju ruskim gasom

Nova ekonomija pre 22 minuta
Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

Danas pre 27 minuta
Uspešno završena prva runda pregovora o zaključivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom

Uspešno završena prva runda pregovora o zaključivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom

Ekapija pre 27 minuta
Valjevo započinje konačno zatvaranje gradske deponije - Raspisan tender za prvu fazu vredan 198,8 miliona dinara

Valjevo započinje konačno zatvaranje gradske deponije - Raspisan tender za prvu fazu vredan 198,8 miliona dinara

Ekapija pre 27 minuta
Srbija pred EU pravilima o ambalaži: Ako ne reagujemo odmah, Srbija neće imati reciklabilnu ambalažu

Srbija pred EU pravilima o ambalaži: Ako ne reagujemo odmah, Srbija neće imati reciklabilnu ambalažu

Danas pre 2 minuta