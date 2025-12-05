Reklamna agencija suvlasnik Beogradske autobuske stanice: Firma Igora Žeželja treći akcionar

Treći najveći akcionar BAS-a, Beogradske autobuske stanice, sada je firma Aditors Inc.

Prema podacima iz Centralnog registra hartija od vrednosti, ova firma je sada vlasnik ukupno 28.036 akcija. To je malo više od devet odsto ukupne emisije. Vlasnik Aditors Inc-a je Igor Žeželj. Ova firma se bavi medijskim oglašavanjem, registrovana je pod delatnošću reklamnih agencija. Društvo je osnovano 2009. godine. Osnivač je bilo preduzeće Wireless Media. Od kraja 2021. godine jedini vlasnik preduzeća je Igor Žeželj, inače poznat kao vlasnik Wireless Media