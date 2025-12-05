Ovo niko nije očekivao: Kvota da će Zvezda da osvoji Evroligu sve iznenadila!

Crveno-beli jurišaju po istoriju Crvena zvezda svojim rezultatima i usponom forme naterala je kladionice širom Evrope da ozbiljno promene procene, pa je posle povratka povređenih igrača i pojačanja koja su podigla nivo igre dospela na sedmu poziciju liste favorita za osvajanje Evrolige.

Uoči duela sa Barselonom u 14. kolu, crveno-beli drže kvotu 15, što ih svrstava direktno iza Real Madrida, a ispred klubova poput Barselone, Milana, Žalgirisa i Efesa. Najveći favorit prema trenutnim projekcijama je Panatinaikos sa kvotom 3.40, odmah potom Olimpijakos sa 4.80, dok Hapoel, Monako i Fenerbahče dele vrednost 9.5. Real Madrid je prvi tim iznad dvocifrene kvote sa 10.5, nakon čega sledi Zvezda, kao najveći skok u vrhu liste. Procene stručnjaka ukazuju