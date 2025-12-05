"Nalazimo se u opasnom trenutku" Orbanovo dramatično upozorenje: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata približiti Evropi

Kurir pre 34 minuta
"Nalazimo se u opasnom trenutku" Orbanovo dramatično upozorenje: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata…

Narednih dana će se pokazati da li će se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se "plamen rata zauvek smiriti", izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban. - Ako važni pregovori između SAD i Rusije budu uspešni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj bi mogli lakše da dišu.

Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba rešiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i pretnja će rasti - rekao je Orban, prenosi MTI. On je rekao i da oni koji imaju moć pregovaraju, oni koji je nemaju, razgovaraju, prenosi Mađar nemzet. - Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju - rekao je Orban. Prema njegovim rečima nalazimo
