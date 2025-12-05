Sada je sve poznato - čeka nas apsolutni spektakl: Održan žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Kurir pre 51 minuta
Sada je sve poznato - čeka nas apsolutni spektakl: Održan žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Od najnovijeg Hronološki Izvlačenjem ekipa iz četvrtog šešira završen je žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Izvučene su reprezentacije iz trećeg šešira. Norveška koja je pravi hit kvalifikacija u grupi je sa Francuskom i Senegalom. Panama će igrati protiv Hrvatske i Engleske. Izvučen je drugi šešir. Već nam se smeše neki spektakularni parovi. Hrvatska će igrati protiv Engleske, Španija protiv Urugvaja. Brazil će se sastati sa senzacijom prošlog Mundijala Marokom. Aktuelni svetski prvak Argentina u grupi je sa Austrijom. Najpre su prema unapred utvrđenom rasporedu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Šekil O'Nil izvukao Hrvatsku i napravio joj problem: Poslao je Modrića u najtežu grupu na Mundijalu

Šekil O'Nil izvukao Hrvatsku i napravio joj problem: Poslao je Modrića u najtežu grupu na Mundijalu

Mondo pre 40 minuta
Žreb za Mundijal - Arnautović na Mesija, Hrvati na Engleze, Haland na Francuze! VIDEO

Žreb za Mundijal - Arnautović na Mesija, Hrvati na Engleze, Haland na Francuze! VIDEO

B92 pre 40 minuta
Održan žreb za Mundijal - Engleska i Hrvatska u istoj grupi, zajedno sa Panamom i Ganom

Održan žreb za Mundijal - Engleska i Hrvatska u istoj grupi, zajedno sa Panamom i Ganom

RTV pre 31 minuta
Održan žreb za Mundijal: Domaćinima lagano, Hrvatima ne baš

Održan žreb za Mundijal: Domaćinima lagano, Hrvatima ne baš

Sport klub pre 1 sat
Kakav spektakl! Neverovatan žreb za Svetsko prvenstvo u Americi

Kakav spektakl! Neverovatan žreb za Svetsko prvenstvo u Americi

Večernje novosti pre 1 sat
Donald Tramp dobio nagradu za mir: Dodelila mu FIFA

Donald Tramp dobio nagradu za mir: Dodelila mu FIFA

Euronews pre 2 sata
Donald Tramp došao na žreb za Svetsko prvenstvo, tu je i čovek koji se najkraće zadržao na klupi Srbije

Donald Tramp došao na žreb za Svetsko prvenstvo, tu je i čovek koji se najkraće zadržao na klupi Srbije

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFAKosovoBosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaŽrebBrazilArgentinaMundijalMarokoUkrajinaSvetsko prvenstvo u fudbaluVašingtonMakedonijaKanadaČeškaSlovačkaAustrijaItalijaSeverna IrskaIrskaPanamaAlbanijaPoljskaDanskaŠvedskabaražRumunijaMeksikoBolivijaUrugvajNorveškaParoviTurskaRioDonald TrampŽreb za svetsko prvenstvoSeverna MakedonijaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Danas pre 1 sat
Barselona ozbiljno razmišlja da napusti Evroligu: Licenca ističe u junu 2026. godine, a NBA nudi sastanak Kataloncima

Barselona ozbiljno razmišlja da napusti Evroligu: Licenca ističe u junu 2026. godine, a NBA nudi sastanak Kataloncima

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Danas pre 3 sata
Ljubimac Delija o Obradoviću: „Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je Žoc“

Ljubimac Delija o Obradoviću: „Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je Žoc“

Danas pre 3 sata
Tuhel se plaši Hrvata: Najteži protivnik kojeg smo mogli da dobijemo!

Tuhel se plaši Hrvata: Najteži protivnik kojeg smo mogli da dobijemo!

Hot sport pre 0 minuta