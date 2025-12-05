Žreb za Mundijal - Arnautović na Mesija, Hrvati na Engleze, Haland na Francuze! VIDEO

Žreb grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi održan je u Kenedi Centru u Vašingtonu.

Prvi put u istoriji Mundijala 48 reprezentacija bile su žrebanju, te je nosio prefiks istorijski. Srbija je ovog puta bila daleko od elitnog društva. Prvi meč na Mundijalu otvoriće rivali iz grupe A Meksiko i Južna Afrika u Meksiko Sitiju, kao što su i 2010. kada je afrička selekcija bila domaćin turnira. Osim ove dve selekcije u istoj grupi su još Južna Koreja i pobednik jednog od četiri evropska plej-ofa koji će u martu igrati Danska - Severna Makedonija i Češka