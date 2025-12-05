Žreb za Mundijal - Arnautović na Mesija, Hrvati na Engleze, Haland na Francuze! VIDEO

B92 pre 1 sat
Žreb za Mundijal - Arnautović na Mesija, Hrvati na Engleze, Haland na Francuze! VIDEO

Žreb grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi održan je u Kenedi Centru u Vašingtonu.

Prvi put u istoriji Mundijala 48 reprezentacija bile su žrebanju, te je nosio prefiks istorijski. Srbija je ovog puta bila daleko od elitnog društva. Prvi meč na Mundijalu otvoriće rivali iz grupe A Meksiko i Južna Afrika u Meksiko Sitiju, kao što su i 2010. kada je afrička selekcija bila domaćin turnira. Osim ove dve selekcije u istoj grupi su još Južna Koreja i pobednik jednog od četiri evropska plej-ofa koji će u martu igrati Danska - Severna Makedonija i Češka
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Šekil O'Nil izvukao Hrvatsku i napravio joj problem: Poslao je Modrića u najtežu grupu na Mundijalu

Šekil O'Nil izvukao Hrvatsku i napravio joj problem: Poslao je Modrića u najtežu grupu na Mundijalu

Mondo pre 2 sata
Održan žreb za Mundijal - Engleska i Hrvatska u istoj grupi, zajedno sa Panamom i Ganom

Održan žreb za Mundijal - Engleska i Hrvatska u istoj grupi, zajedno sa Panamom i Ganom

RTV pre 2 sata
Održan žreb za Mundijal: Domaćinima lagano, Hrvatima ne baš

Održan žreb za Mundijal: Domaćinima lagano, Hrvatima ne baš

Sport klub pre 2 sata
Sada je sve poznato - čeka nas apsolutni spektakl: Održan žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Sada je sve poznato - čeka nas apsolutni spektakl: Održan žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Kurir pre 2 sata
Kakav spektakl! Neverovatan žreb za Svetsko prvenstvo u Americi

Kakav spektakl! Neverovatan žreb za Svetsko prvenstvo u Americi

Večernje novosti pre 2 sata
Donald Tramp dobio nagradu za mir: Dodelila mu FIFA

Donald Tramp dobio nagradu za mir: Dodelila mu FIFA

Euronews pre 4 sati
Donald Tramp došao na žreb za Svetsko prvenstvo, tu je i čovek koji se najkraće zadržao na klupi Srbije

Donald Tramp došao na žreb za Svetsko prvenstvo, tu je i čovek koji se najkraće zadržao na klupi Srbije

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FIFAHrvatskaŽrebBrazilMundijalJužna KorejaVašingtonMakedonijaJužna AfrikaKanadaČeškaIrskaNemačkaDanskaMeksikoAfrikaSeverna Makedonija

Sport, najnovije vesti »

Da li će Janis dočekati Zvezdu? Sferopulos umesto Italijana iskočio u prvi plan za povratak u Evroligu

Da li će Janis dočekati Zvezdu? Sferopulos umesto Italijana iskočio u prvi plan za povratak u Evroligu

Danas pre 2 minuta
Saša Obradović posle poraza od Barselone: „Nekad je dobro videti ovakve stvari“

Saša Obradović posle poraza od Barselone: „Nekad je dobro videti ovakve stvari“

Danas pre 37 minuta
Zvezda „potonula“ u poslednjoj četvrtini i Barselona je zasluženo slavila u Beogradu

Zvezda „potonula“ u poslednjoj četvrtini i Barselona je zasluženo slavila u Beogradu

Danas pre 1 sat
Pokrenuta peticija za smenu Ostoje Mijailovića sa čela KK Partizan: Ima i još jedan zahtev

Pokrenuta peticija za smenu Ostoje Mijailovića sa čela KK Partizan: Ima i još jedan zahtev

Danas pre 1 sat
Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Danas pre 3 sata