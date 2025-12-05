Odbor za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM-a

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje nije danas usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz redova nacionalnih manjina, jer je od predlagača zatraženo da za jednog od kandidata, Sretena Jovanovića, u roku od sedam dana dostavi dodatnu dokumentaciju.

Drugi kandidat nacionalnih saveta nacionalnih manjina za devetog člana Saveta REM-a je Ištvan Bodžoni. Dok su na sednici odbora poslanici vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) uglavnom govorili da je proces transparentan i da je sve čisto, član odbora iz te stranke Dušan Marić kazao je da je priča da se u Savet REM-a biraju nezavisni kandidati - "priča za malu decu". Na sednici je bilo prisutno 12 narodnih poslanika. "Činjenica je da vi (opozicija) u Savet REM-a