FOTO Skinuo glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju i strpao je u auto, uhapsila ga policija

Nova pre 41 minuta  |  Autor: Nova.rs
FOTO Skinuo glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju i strpao je u auto, uhapsila ga policija

U slovenačkom gradu Velenju, u noći sa četvrtka na petak, skinuta je glava sa spomenika Josipu Brozu Titu na istoimenom trgu.

Opština Velenje objavila je da je policija već pronašla počinioca. „Osuđujemo vandalizam koji je počinjen noću na Titovom trgu u Velenju, gde je nepoznati počinilac oštetio spomenik Titu i skinuo mu glavu. Najoštrije osuđujemo svaki takav čin i naglašavamo da u našem gradu nema mesta vandalizmu i napadima na kulturno i istorijsko nasleđe", objavila je opština Velenje. Policija je saopštila da je privela počinioca nakon prijave građanina koji je video muškarca kako
