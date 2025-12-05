Ocokoljić: Odradili smo dobar posao, nije bilo lako da se pripremimo za utakmicu

Partizan se nalazi na 15. mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i devet poraza, a u sledećem kolu, 12. decembra, dočekaće Crvenu zvezdu

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je večeras posle pobede protiv Bajerna da je njegova ekipa odradila dobar posao i dodao da nije bilo lako pripremiti utakmicu. Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige. Bila je ovo prva utakmica Partizana posle ostavke Željka Obradovića, a ekipu je sa klupe vodio Ocokoljić. „Srećan sam zbog igrača i tima što smo uspeli da pobedimo. Nije bilo lako da se