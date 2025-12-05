Ocokoljić: Odradili smo dobar posao, nije bilo lako da se pripremimo za utakmicu

Politika pre 2 sata
Ocokoljić: Odradili smo dobar posao, nije bilo lako da se pripremimo za utakmicu

Partizan se nalazi na 15. mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i devet poraza, a u sledećem kolu, 12. decembra, dočekaće Crvenu zvezdu

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je večeras posle pobede protiv Bajerna da je njegova ekipa odradila dobar posao i dodao da nije bilo lako pripremiti utakmicu. Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige. Bila je ovo prva utakmica Partizana posle ostavke Željka Obradovića, a ekipu je sa klupe vodio Ocokoljić. „Srećan sam zbog igrača i tima što smo uspeli da pobedimo. Nije bilo lako da se
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

Danas pre 3 sata
Ocokoljić: Rekao sam igračima da se isključe i misle na teren

Ocokoljić: Rekao sam igračima da se isključe i misle na teren

RTS pre 4 sati
(Evroliga – TABELA) Partizan napredovao posle trijumfa nad Bajernom

(Evroliga – TABELA) Partizan napredovao posle trijumfa nad Bajernom

Danas pre 5 sati
Pobeda Partizana bez Željka Obradovića: Sjajna igra crno-belih u drugom poluvremenu donela trijumf posle tri poraza u nizu

Pobeda Partizana bez Željka Obradovića: Sjajna igra crno-belih u drugom poluvremenu donela trijumf posle tri poraza u nizu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićEvroligaBajern

Sport, najnovije vesti »

Rio Ferdinand glavni voditelj žreba za Mundijal: Društvo će mu praviti velikani američkog sporta!

Rio Ferdinand glavni voditelj žreba za Mundijal: Društvo će mu praviti velikani američkog sporta!

Kurir pre 1 sat
ZOI 2026: Olimpijska baklja predata italijanskim organizatorima

ZOI 2026: Olimpijska baklja predata italijanskim organizatorima

Kurir pre 1 sat
Aplikacija prepoznaje više od 2.000.000 uvreda: Britanski sportisti dobijaju AI zaštitu od onlajn zlostavljanja!

Aplikacija prepoznaje više od 2.000.000 uvreda: Britanski sportisti dobijaju AI zaštitu od onlajn zlostavljanja!

Kurir pre 1 sat
Odložen meč Olimpijakos – Fenerbahče

Odložen meč Olimpijakos – Fenerbahče

Danas pre 3 sata
(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

Danas pre 3 sata