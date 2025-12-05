Isti šablon, drugi đaci

Radar pre 13 minuta  |  Dragana Nikoletić
Isti šablon, drugi đaci

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković odbija da primi roditelje đaka, smatrajući ih „pretnjom po bezbednost“. Oni sami su podeljeni, kao, uostalom, i cela Srbija. Lejdi Dron Danka lebdi između dve osnovnoškolske ustanove, gde radno vreme provodi administracija

Ako ne kopiraju studentske i poteze pobunjenih građana, naše vlasti kopiraju same sebe, u grčevitoj nameri da isteraju svoje. Tako su, poput učenika Jovine gimnazije u Novom Sadu, u druge škole raspoređeni i đaci Pete beogradske gimnazije, čija četiri zahteva, izneta pred sve nivoe nadležnih, kao da ne nameravaju da ispune. Prva dva zahteva – da se smeni v. d. direktora Danka Nešović, i da se putem redovne procedure za direktora izabere neko iz kolektiva, datiraju
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

Danas pre 3 sata
Probudite se uz Euronews Jutro: Gost emisije je generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić

Probudite se uz Euronews Jutro: Gost emisije je generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić

Euronews pre 2 sata
Vatra im progutala dom: Student i njegova majka bukvalno ostali bez krova nad glavom nakon požara, ovo je vapaj za pomoć

Vatra im progutala dom: Student i njegova majka bukvalno ostali bez krova nad glavom nakon požara, ovo je vapaj za pomoć

Dnevnik pre 2 sata
Niški studenti obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

Niški studenti obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije za ispunjenje svojih zahteva

N1 Info pre 3 sata
Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta

Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta

Beta pre 3 sata
Niški studenti obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije

Niški studenti obeležili godišnjicu protesta i najavili nove akcije

Nedeljnik pre 3 sata
Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta

Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta

Radio sto plus pre 3 sata

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteNovi SadDronDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Isti šablon, drugi đaci

Isti šablon, drugi đaci

Radar pre 13 minuta
Redovni i vikend snajperisti

Redovni i vikend snajperisti

Radar pre 13 minuta
Batut: U proteklih nedelju dana zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, deca najviše pogođena

Batut: U proteklih nedelju dana zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, deca najviše pogođena

Danas pre 33 minuta
Evropske akcije u plusu dok je fokus berzi bio na mirovnim pregovorima o Ukrajini

Evropske akcije u plusu dok je fokus berzi bio na mirovnim pregovorima o Ukrajini

Blic pre 38 minuta
Beljanski: Izvršna vlast želi da ukine nezavisnost TOK-a, kako ne bi bilo rizika da budu krivično gonjeni

Beljanski: Izvršna vlast želi da ukine nezavisnost TOK-a, kako ne bi bilo rizika da budu krivično gonjeni

Danas pre 2 sata