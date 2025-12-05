Ako su sećanja varljiva kategorija, fotografije Goranke Matić su neumitan dokaz o prošlosti koja je postojala, o ljudima kojih više nema

Jednog avgusta 2024. u svom stanu u Bloku 23, fotografkinja Goranka Matić (1949-2025) dogovarala se o svojoj monografiji s višedecenijskim drugarima Nebojšom Grujičićem, Borisom Miljkovićem Botom i Borutom Vildom. Bila je tu i Una Popović, kada je fotografkinja umesto eureka, uzviknula: „Deco, znam šta ćemo za naslovnu stranu monografije – fotografiju mog dlana!“ Tako je nastala zagonetna naslovna strana monografije koju Goranka nije dočekala. Svi oni su zaslužni