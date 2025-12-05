Rediteljeva arhiva

Radar pre 14 minuta
Londonski Muzej dizajna izložio je arhivu Vesa Andersona

Pamela Kolof je još krajem devedesetih u Mesečniku Teksas opisala lovce na autograme dok čekaju Vesa Andersona ispred „Donove berbernice“ u Hjustonu. Njegovi roditelji pričali su joj da je kao dečak baratao super-osmicom, gradio setove od kartonskih kutija i za akcione scene angažovao decu iz komšiluka. Londonski Muzej dizajna sada izlaže arhivu reditelja Rašmora, Grand Budapest hotela, Porodice čudaka, Fantastičnog gospodina Foksa, Ostrva pasa… Čovek nikad ne zna
