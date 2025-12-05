Redovni i vikend snajperisti

Dok medijsko interesovanje za turiste-strelce postoji, iz vida ponovo izmiče činjenica da nijedno tužilaštvo u regionu nije podiglo optužnicu protiv komandanata brigada Sarajevsko-romanijskog korpusa niti protiv snajperista iz njihovih redova. Onih koji su svakodnevno, godinama, pucali na grad

Četiri godine opsade Sarajevo je bilo izloženo nemilosrdnoj kampanji Vojske Republike Srpske. Ona se sastojala od široko rasprostranjenog i sistematskog granatiranja i snajperskog delovanja usmerenog na civilno stanovništvo u delovima grada pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kampanja snajperskog delovanja, prema shvatanju sudija Haškog tribunala, podrazumevala je direktno gađanje osoba sa veće udaljenosti iz bilo koje vrste pešadijskog oružja s