Zvezda nastavlja borbu za vrh Evrolige, Barsa dolazi u "Arenu"

Košarkaši Crvene zvezde u "Beogradskoj areni" od 20 časova dočekuju ekipu Barselone u utakmici 14. kola Evrolige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Posle reprezentativne pauze, košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Barselone koja ima samo pobedu manje. Beogradski tim je posle dva vezana poraza – od Cedevita Olimpije u ABA ligi 87:86 i Valensije u Evroligi 76:73 došla do dve bitne pobede. U Beču je u gostima bez problema savladala domaćina sa 98:82, dok je u Beogradu zahvaljujući odličnoj igri u poslednjoj četvrtini savladala Olimpijakos 91:80. Barselona je početkom prethodnog meseca bila u rezultatskoj krizi