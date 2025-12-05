Izborni panel usvojio žalbu Srpske liste i potvrdio njenu sertifikaciju za izbore 28. decembra

KOSOVSKA MITROVICA - Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini usvojio je žalbu Srpske liste (SL) na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje SL i potvrdio sertifikaciju te stranke za učešće na izborima za skupštinu u Prištini 28. decembra.

"Panel je doneo odluku kojom je izmenjena ranija odluka CIK-a, prihvaćena preporuka Kancelarije za verifikaciju pri Centralnoj izbornoj komisiji, te je potvrđena sertifikacija našeg političkog subjekta za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, koji će biti održani 28. decembra 2025. godine", navedeno je u saopštenju Srpske liste. Ističe se da su tom odlukom stvoreni svi neophodni uslovi za učešće Srpske liste u izbornom procesu, u skladu sa važećim zakonskim