Tajrikova objava na Instagramu, odmah isključio komentare!

Košarkaš Partizana Tajrik Džons se oglasio na Instagramu dan nakon što je njegov tim uspeo da prekine niz u Evroligi pobedom protiv Bajerna.

Crno-beli su slavili u prvom meču posle odlaska Željka Obradovića, a Tajrik Džons je imao tu objavu koja može imati različita tumačenja. Ono što se ostavlja u ovom trenutku jeste prostor za različito tumačenje. "Samo znaj priču onda kada nisu dovoljno blizu da vide sve… 88", napisao je Tajrik Džons. Pored toga je isključio komentare na vest. Upravo je Tajrik Džons bio taj koji je dobio najveće zvižduke u prvom poluvremenu utakmice protiv Bajerna iz Minhena, a