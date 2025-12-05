Tajrikova objava na Instagramu, odmah isključio komentare!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Tajrikova objava na Instagramu, odmah isključio komentare!

Košarkaš Partizana Tajrik Džons se oglasio na Instagramu dan nakon što je njegov tim uspeo da prekine niz u Evroligi pobedom protiv Bajerna.

Crno-beli su slavili u prvom meču posle odlaska Željka Obradovića, a Tajrik Džons je imao tu objavu koja može imati različita tumačenja. Ono što se ostavlja u ovom trenutku jeste prostor za različito tumačenje. "Samo znaj priču onda kada nisu dovoljno blizu da vide sve… 88", napisao je Tajrik Džons. Pored toga je isključio komentare na vest. Upravo je Tajrik Džons bio taj koji je dobio najveće zvižduke u prvom poluvremenu utakmice protiv Bajerna iz Minhena, a
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Željko Obradović i devojčica koju ljubi na "novom" grbu Partizana: Grobar napravio brutalnu tetovažu

Željko Obradović i devojčica koju ljubi na "novom" grbu Partizana: Grobar napravio brutalnu tetovažu

Telegraf pre 2 sata
Oglasio se selektor Brazila: Aca Trica „bojkotovao“ meč Partizana i Bajerna

Oglasio se selektor Brazila: Aca Trica „bojkotovao“ meč Partizana i Bajerna

Danas pre 3 sata
Misteriozna poruka Tajrika Džonsa - zabranio je komentare VIDEO

Misteriozna poruka Tajrika Džonsa - zabranio je komentare VIDEO

B92 pre 3 sata
Partizan posle Žoca i Bajerna: Ostavke ili Leskovac

Partizan posle Žoca i Bajerna: Ostavke ili Leskovac

Danas pre 4 sati
Šta je Tajrik hteo da kaže? Igrač Partizana posle vređanja ostavio misterioznu objavu i ugasio komentare! (foto)

Šta je Tajrik hteo da kaže? Igrač Partizana posle vređanja ostavio misterioznu objavu i ugasio komentare! (foto)

Hot sport pre 3 sata
Gosti u čudu zbog atmosfere u Areni: Tužna situacija za evropsku košarku

Gosti u čudu zbog atmosfere u Areni: Tužna situacija za evropsku košarku

Sputnik pre 4 sati
Litvanci posetili meč Partizan - Bajern, bili su šokirani, ali su pohvalili Grobare: "Ovo nikada nisam video"

Litvanci posetili meč Partizan - Bajern, bili su šokirani, ali su pohvalili Grobare: "Ovo nikada nisam video"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićEvroligaMinhen

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Danas pre 33 minuta
Ljubimac Delija o Obradoviću: „Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je Žoc“

Ljubimac Delija o Obradoviću: „Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je Žoc“

Danas pre 8 minuta
Tanjga: U Beograd ne idemo sa belom zastavom

Tanjga: U Beograd ne idemo sa belom zastavom

Radio 021 pre 13 minuta
Vejd Boldvin: ''Partizan zaslužio F4, nisam šokiran Željkovim odlaskom''

Vejd Boldvin: ''Partizan zaslužio F4, nisam šokiran Željkovim odlaskom''

Sportske.net pre 12 minuta
UŽIVO - Ispratite sa nama žreb za Mundijal

UŽIVO - Ispratite sa nama žreb za Mundijal

Sportske.net pre 37 minuta