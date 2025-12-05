Litvanci posetili meč Partizan - Bajern, bili su šokirani, ali su pohvalili Grobare: "Ovo nikada nisam video"

Burna utakmica u Beogradskoj areni i pobeda Partizana protiv Bajerna 92:85 u Evroligi ostala je u drugom planu nakon čitave situacije oko odlaska Željka Obradovića.

Navijači su legendarnom treneru posvetili čitavu utakmicu, banere, navijanje, dok su igrači odradili posao na terenu. Bilo je mnogo čudnih stvari tokom ovog meča, koje su zapale za oko Litvancima sa portala " BasketNews" koji su bili u Areni. U pitanju su Ritis Višniauskas i Gitis Blaževičius, o čemu su pročali u podkastu "Urbonus". - Ono što smo videli na terenu pre meča, generalno govoreći na meču Partizan - Bajern , nešto što nikada nisam video. Nesvakidašnje