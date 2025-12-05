Zvezda: Meč sa Vojvodinom u znaku humanosti i uspomene na Sinišu Mihajlovića

Sputnik pre 1 sat
Zvezda: Meč sa Vojvodinom u znaku humanosti i uspomene na Sinišu Mihajlovića

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će od svake prodate karte za utakmicu protiv Vojvodine izdvojiti po 100 dinara i donirati ih Dečjem selu "Dr Milorad Pavlović", ustanovi o kojoj je tokom života posebnu brigu vodio legendarni fudbaler Siniša Mihajlović.

Kako se navodi, Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" iz Sremske Kamenice godinama se bavi podrškom i pravilnim razvojem dece kojoj je neophodna pomoć, a Siniša Mihajlović bio je jedan od njegovih najistaknutijih dobrotvora. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 17 časova Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić" u 18. kolu Superlige Srbije.
Ključne reči

Siniša MihajlovićFudbalCrvena ZvezdaVojvodinaFK VojvodinaSuperligafk crvena zvezdasport

