Emotivno nedeljno popodne na "Marakani", "Delije" pozivaju: "Ima mnogo razloga..."

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 7. decembra od 17.00 sati na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Super lige Srbije.

Za ovaj meč klub će od svake prodate karte izdvojiti po 100 dinara i donirati ih Dečjem selu "Dr Milorad Pavlović“, ustanovi o kojoj je tokom života posebnu brigu vodio legendarni fudbaler Crvene zvezde i veliki humanitarac Siniša Mihajlović. Kao što je svima naširoko poznato, reč je o čoveku koji ujedno i spaja dva kluba. Dečje selo "Dr Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice godinama se bavi podrškom i pravilnim razvojem dece kojoj je neophodna pomoć, a Siniša