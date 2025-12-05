Emotivno nedeljno popodne na "Marakani", "Delije" pozivaju: "Ima mnogo razloga..."

pre 3 sata
Emotivno nedeljno popodne na "Marakani", "Delije" pozivaju: "Ima mnogo razloga..."

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 7. decembra od 17.00 sati na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Super lige Srbije.

Za ovaj meč klub će od svake prodate karte izdvojiti po 100 dinara i donirati ih Dečjem selu "Dr Milorad Pavlović", ustanovi o kojoj je tokom života posebnu brigu vodio legendarni fudbaler Crvene zvezde i veliki humanitarac Siniša Mihajlović. Kao što je svima naširoko poznato, reč je o čoveku koji ujedno i spaja dva kluba. Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" iz Sremske Kamenice godinama se bavi podrškom i pravilnim razvojem dece kojoj je neophodna pomoć, a Siniša
Kataijevih sedam plus sedam protiv voše: Zvezdin adut u derbiju Superlige, Beograđanima se vraća Babika

Dnevnik pre 3 sata
Katai uvek raspoložen protiv Vojvodine

Tanjga: U Beograd ne idemo sa belom zastavom

Radio 021 pre 4 sati
Zvezda: Meč sa Vojvodinom u znaku humanosti i uspomene na Sinišu Mihajlovića

Katai zna kako sa Vojvodinom: Zvezda se pohvalila impresivnim podatkom

Večernje novosti pre 4 sati
Tanjga: ''Idemo na Marakanu da pobedimo! Jeste li gledali jučerašnji Zvezdin meč?''

Tanjga želi duplu pobedu protiv Zvezde: Vojvodina hoće ceo plen na Marakani!

Hot sport pre 5 sati
