Tanjga želi duplu pobedu protiv Zvezde: Vojvodina hoće ceo plen na Marakani!

Evo šta je imao da poruči trener Novosađana! Nešto više od mesec dana prošlo je otkako je Vojvodina napravila veliki podvig i preokrenula Crvenu zvezdu na „Karađorđu“.

Taj trijumf i dalje odjekuje, a duel u Beogradu u nedelju od 17 časova nosi ogroman značaj za oba tima. Trener Novosađana Miroslav Tanjga održao je konferenciju za medije pred novi, veoma važan okršaj. Tanjga ističe da za Vojvodinu nema većeg meča: „Utakmica u Beogradu je derbi za nas, najveći koji mi imamo. Zvezda je ekipa koja igra Ligu Evrope, koja je više nego dobra za našu ligu i ide im dobro u poslednje vreme. S druge strane, imali su i malo sportske sreće