Zvezdina tri razloga zašto je duel sa Vojvodinom drugačiji od drugih

Nova pre 1 sat  |  Autor: Andrej Jakovljević
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće 7. decembra meč 18. kola Superlige Srbije (17.00).

Navijači Crvene zvezde imaju tri razloga za dolazak na stadion i evo šta su poručili pred meč. Žele da vrate dug za poraz u Novom Sadu ove sezone. Utakmica se igra 7.12, a dan kasnije je Zvezda postala prvak sveta u Bariju. To će biti ujedno i ispraćaj ekipe za Grac na meč Lige Evrope. Zvezda je trenutno 1. na tabeli Superlige sa 41 bodom, jednim iznad Partizana.
