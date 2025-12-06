Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši saveznici"

Blic pre 10 minuta
Prelazna vlada Sirije radi na stabilizaciji zemlje i regionalnom miru Grupa Hajat Tahrir al Šam više nije na kanadskom spisku terorističkih entiteta Kanadska vlada saopštila je danas da je uklonila Siriju sa liste stranih država koje podržavaju terorizam, kao i da je uklonila Hajat Tahrir al Šam, grupu koja je predvodila pobunjenike u svrgavanju sirijskog predsednika Bašara al Asada, sa liste terorističkih entiteta. "Ove mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje
Kanada uklonila Siriju sa liste stranih država koje podržavaju terorizam

Politika pre 1 sat
SirijaKanadaHajatprelazna vlada

Blic pre 10 minuta
