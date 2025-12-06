Vesna Zmijanac se oglasila iz bolnice, otkrila kako se oseća nakon ispitivanja: "Moram da odmorim"

Blic
Na svaka tri meseca mora da prima terapije Bila je na intenzivnoj nezi, ali je prebačena na odeljenje Pevačica Vesna Zmijanac juče je zadržana u bolnici nakon što je ceo dan provela u Urgentnom centru na ispitivanjima.

Pevačica se oglasila iz bolnice na svom Instagram nalogu. Vesna Zmijanac je na svom Instagramu napisala da joj je tempo prenaporan, te da će otkazati predstojeći nastup zbog tegoba koje i dalje ima, a kako kaže, sada se oseća dobro. - Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona.
