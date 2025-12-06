Bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski produžen pritvor

Danas pre 8 sati  |  FoNet
Bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski produžen pritvor

Nepravnosnažnim rešenjem krivičnog veća Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, produžen je pritvor nekadašnjoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski za još 30 dana, rečeno je danas Južnom vestima.

Po tom rešenju, pritvor može najduže trajati do 3. januara 2026. godine. „U konkretnom slučaju ispunjen je objektivni uslov u pogledu visine kazne propisane za krivično delo za koje se okrivljena tereti – službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od više od 10 godina“, kažu iz Višeg suda. Dodaje se da je veće našlo da su ispunjeni i subjektivni uslovi za dalje trajanje mere pritvora, imajući u vidu da su način izvršenja krivičnog dela i
