INTERVJU Boris Tadić: U sat vremena duela sa mnom, sve Vučićeve laži bi pale kao kula od karata

Ćacilend nije samo izraz Vučićeve nemoći, već istovremeno sramoćenje Srbije.

Te cirkuske šatre ispred predsedništva su do kraja ogolile karakter ove vlasti. 13 godina gledamo cirkuske predstave, a sada je to konačno i otelotvoreno u Ćacilendu, kaže u razgovoru za Danas bivši predsednik Srbije Boris Tadić, sada lider Socijaldemokratske stranke Srbije. Posebno je skandalozno to što svaki put kada režim prikazuje kako su plaćeni ljudi u Ćacilendu životno ugroženi napadima, umesto da sklone te ljude, oni se hvale time kako je to „zona slobode“.