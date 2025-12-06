Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja, nije poseban kurs

Predsednik Komisije Saveta Ruske Federacije za informativnu politiku Aleksej Puškov izjavio je da „u slučaju Naftne industrije Srbije (NIS) nema nikakvog posebnog kursa SAD prema Srbiji, isto zahtevaju od svih evropskih zamalja i cilj im je da Evropa potpuno prestane da kupuje ruske energente“. „Samo je (Viktoru) Orbanu uspelo da se (Donald) Tramp složi da Mađarska i dalje kupuje rusku naftu i gas. Ne znamo kako će dalje biti sa Slovačkom, koja je u teškoj