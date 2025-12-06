Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja, nije poseban kurs

Danas pre 2 sata  |  Beta
Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja, nije poseban kurs
Predsednik Komisije Saveta Ruske Federacije za informativnu politiku Aleksej Puškov izjavio je da „u slučaju Naftne industrije Srbije (NIS) nema nikakvog posebnog kursa SAD prema Srbiji, isto zahtevaju od svih evropskih zamalja i cilj im je da Evropa potpuno prestane da kupuje ruske energente“. „Samo je (Viktoru) Orbanu uspelo da se (Donald) Tramp složi da Mađarska i dalje kupuje rusku naftu i gas. Ne znamo kako će dalje biti sa Slovačkom, koja je u teškoj
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Puškov: Amerika u slučaju NIS-a zahteva isto što i od svih evropskih zemalja

Puškov: Amerika u slučaju NIS-a zahteva isto što i od svih evropskih zemalja

Radio sto plus pre 30 minuta
Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od drugih evropskih zemalja

Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od drugih evropskih zemalja

N1 Info pre 2 sata
„Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja“

„Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja“

Nova pre 2 sata
Puškov: SAD u slučaju NIS zahtevaju isto što i od svih evropskih zemalja

Puškov: SAD u slučaju NIS zahtevaju isto što i od svih evropskih zemalja

Biznis.rs pre 1 sat
Ekspert Kremlja: „Slučaj NIS-a nije poseban kurs SAD prema Srbiji, cilj je potpuno izbacivanje ruskih energenata iz Evrope“…

Ekspert Kremlja: „Slučaj NIS-a nije poseban kurs SAD prema Srbiji, cilj je potpuno izbacivanje ruskih energenata iz Evrope“

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampMađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

N1 Info pre 10 minuta
JPMorgan i dalje vrlo optimističan prema bitcoinu

JPMorgan i dalje vrlo optimističan prema bitcoinu

SEEbiz pre 0 minuta
Britanska grupa DiscoverIE preuzima slovenski Trival Antene

Britanska grupa DiscoverIE preuzima slovenski Trival Antene

SEEbiz pre 5 minuta
Kako dogovor Netflixa i Warner Brosa menja Holivud

Kako dogovor Netflixa i Warner Brosa menja Holivud

Bloomberg Adria pre 0 minuta
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Biznis.rs pre 5 minuta