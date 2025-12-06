Neverovatna nesreća u Rumuniji: Mercedesom izgubio kontrolu pa preleteo dva vozila! (video)

Kurir pre 29 minuta  |  Agencije
Neverovatna nesreća u Rumuniji: Mercedesom izgubio kontrolu pa preleteo dva vozila! (video)

Saobraćajna nesreća dogodila se u Rumuniji izazvala je pažnju na društvenim mrežama.

Vozač " mercedesa W212" izgubio je kontrolu nad vozilom i preleteo dva automobila u kružnom toku. Vozač "mercedesa" proleteo je pravo pored madzorne kamere koja je zabeležila celu nesreću, "Vozač je bio 55-godišnji muškarac koji je, prema preliminarnim podacima, pretrpeo komplikacije zbog dijabetesa", naveli su rumunski mediji. Vozač je, na sreću, preživeo, a i niko drugi prilikom ove nesreće nije stradao. Neki su se u komnetarima našalili da je u pitanju "mercedes
Kurir pre 29 minuta
