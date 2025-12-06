Velika nagrada Abu Dabija: Verstapenu pol-pozicija

Kurir pre 4 sati
Velika nagrada Abu Dabija: Verstapenu pol-pozicija

Aktuelni svetski prvak je do pol pozicije u Abu Dabiju došao sa rezultatom od 1:22,207 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Meklarena Lando Noris, sa 0,201 sekundom zaostatka, i Oskar Pjastri, sa 0,230 sekunde zaostatka. Četvrti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je šesti bio Fernando Alonso iz Aston Martina. Sedmi je bio Gabrijel Bortoleto iz Zaubera, osmo mesto je pripalo vozaču Hasa Estebanu Okonu, dok je deveti bio Isak Hadžar iz ekipe RB. Deseto mesto je zauzeo drugi vozač Red Bula Juki
