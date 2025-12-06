Sve je spremno za spektakl: Formula 1 u nedelju dobija šampiona – Ferstapen najbrži u kvalifikacijama

Nova pre 24 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Sve je spremno za spektakl: Formula 1 u nedelju dobija šampiona – Ferstapen najbrži u kvalifikacijama

Maks Ferstapen, vozač Red Bula, startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Abu Dabija, pošto je u subotu bio najbrži u kvalifikacijama.

Aktuelni svetski prvak je do pol pozicije u Abu Dabiju došao sa rezultatom od 1:22,207 minuta. Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Meklarena Lando Noris, sa 0,201 sekundom zaostatka, i Oskar Pjastri, sa 0,230 sekunde zaostatka. Četvrti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je šesti bio Fernando Alonso iz Aston Martina. Sedmi je bio Gabrijel Bortoleto iz Zaubera, osmo mesto je pripalo vozaču Hasa Estebanu Okonu, dok
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Maks Ferstapen osvojio pol poziciju za odlučujuću trku u šampionatu Formule 1

Maks Ferstapen osvojio pol poziciju za odlučujuću trku u šampionatu Formule 1

Politika pre 24 minuta
Verstapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Verstapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Radio 021 pre 2 sata
Ferstapen na pol poziciji pred trku odluke!

Ferstapen na pol poziciji pred trku odluke!

Sport klub pre 2 sata
Velika nagrada Abu Dabija: Verstapenu pol-pozicija

Velika nagrada Abu Dabija: Verstapenu pol-pozicija

Kurir pre 1 sat
Kakva drama! Maks Ferstapen osvojio pol poziciju za odlučujuću trku u šampionatu Formule 1

Kakva drama! Maks Ferstapen osvojio pol poziciju za odlučujuću trku u šampionatu Formule 1

Večernje novosti pre 1 sat
Noris, Ferstapen ili Pjastri - evo kako mogu da pehara prvaka sveta

Noris, Ferstapen ili Pjastri - evo kako mogu da pehara prvaka sveta

B92 pre 1 sat
Sve je spremno za spektakularno finale u Abu Dabiju: Ferštapen na polu, Noris i Pjastri odmah iza

Sve je spremno za spektakularno finale u Abu Dabiju: Ferštapen na polu, Noris i Pjastri odmah iza

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFernando AlonsoFormula 1Oskar Pjastri

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Magična asistencija Šerkija za prelep gol Fodena

(VIDEO) Magična asistencija Šerkija za prelep gol Fodena

Danas pre 29 minuta
PREOKRET U POSLEDNJI ČAS! FSS dozvolio navijače na meču IMT – Novi Pazar

PREOKRET U POSLEDNJI ČAS! FSS dozvolio navijače na meču IMT – Novi Pazar

RTV Novi Pazar pre 4 minuta
U OŠ „Petar Petrović Njegoš“ stasavaju nove generacije rukometaša i rukometašica

U OŠ „Petar Petrović Njegoš“ stasavaju nove generacije rukometaša i rukometašica

Zrenjaninski pre 4 minuta
Sukob u Partizanu zbog Lanetovog sina? Lazović i Sulejmani hoće da idu, Mijatović sam doneo spornu odluku

Sukob u Partizanu zbog Lanetovog sina? Lazović i Sulejmani hoće da idu, Mijatović sam doneo spornu odluku

Mondo pre 4 minuta
Mbapeova sezona koju su mogli da imaju samo najveći

Mbapeova sezona koju su mogli da imaju samo najveći

Nova pre 4 minuta