Roditelji đaka Pete gimnazije ne veruju u priču o hakerskom napadu: "Odugovlače da raspišu konkurs za novog direktora"

Učenici Pete beogradske gimnazije demantovali su navode v.d. direktorke da je tokom blokade došlo do bilo kakvog hakerskog napada na njenom računaru i zloupotrebe njihove dokumentacije.

I Savet roditelja Pete beogradske gimnazije demantuje ove navode. Oni kažu da nije došlo do nikakvog hakerskog napada niti zloupotrebe dokumentacije, kako je to v.d. direktorka Danka Nešović navela. Oni su to zapravo demantovali u objavi na svojoj Instagram stranici i u videu koju su objavili, a na kome se vidi da su prostorije Pete gimnazije o kojima se govori - zaključene. Ivan Sarajčić iz Saveta roditelja kaže da učenici nisu ni imali pristup prostorijama koje