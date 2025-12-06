Jolović za Danas: Više ne verujem u SNS, vlast je izgubila moralno pravo da vodi državu

Jolović za Danas: Više ne verujem u SNS, vlast je izgubila moralno pravo da vodi državu

Kada funkcioner Srpske napredne stranke, poput Nikole Selakovića, ministra kulture, pošalje poruku da su građani „ništa“, a da je on neko, to nije lapsus, nego mentalitet vlasti.

To je pokazatelj potpune udaljenosti od realnosti i potcenjivanja ljudi. A vlast koja zaboravi da je tu zbog naroda – gubi moralno pravo da vodi državu“, kaže u razgovoru za Danas sada već bivši član Srpske napredne stranke Slobodan Jolović. Slobodan Jolović dodaje da kada se institucije instrumentalizuju, a biračka mesta pretvore u zone straha i nadgledanja, društvo klizi ka modelu u kome građani više ne odlučuju slobodno, već pod pritiskom autoriteta.
