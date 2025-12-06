Vođi kruševačkog klana Zoranu Jotiću Jotki ukinut pritvor

Zoranu Jotiću, vođi kruševačkog klana koji je prvostepeno osuđen za naručivanje ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, ukinut je pritvor, saopštio je danas Apelacioni sud u Beogradu.

Jotić je u pritvoru bio od hapšenja 2019. godine. Čuvenom kruševačkom kriminalnom šefu Zoranu Jotiću pritvor je ukinut iz više razloga, saopštio je Apelacioni sud. Sud između ostalog navodi da je uzeo u obzir dužinu trajanja pritvora, Jotićevu starost, činjenicu da je od poslednje pravosnažne presude protiv njega prošlo više od šest godine, te da nema razloga da on i dalje bude iza rešetaka s obzirom na to da je aktuelni postupak protiv njega u fazi u kojoj se samo