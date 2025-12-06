Vođi kruševačkog klana Zoranu Jotiću Jotki ukinut pritvor

Ozon press pre 1 sat
Zoranu Jotiću, vođi kruševačkog klana koji je prvostepeno osuđen za naručivanje ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, ukinut je pritvor, saopštio je danas Apelacioni sud u Beogradu.

Jotić je u pritvoru bio od hapšenja 2019. godine. Čuvenom kruševačkom kriminalnom šefu Zoranu Jotiću pritvor je ukinut iz više razloga, saopštio je Apelacioni sud. Sud između ostalog navodi da je uzeo u obzir dužinu trajanja pritvora, Jotićevu starost, činjenicu da je od poslednje pravosnažne presude protiv njega prošlo više od šest godine, te da nema razloga da on i dalje bude iza rešetaka s obzirom na to da je aktuelni postupak protiv njega u fazi u kojoj se samo
N1 Info pre 1 sat
