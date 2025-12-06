Danko Lazović posle afere Jovanović u Partizanu: Još tri utakmice, pa ćemo da sednemo i pričamo

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Danko Lazović posle afere Jovanović u Partizanu: Još tri utakmice, pa ćemo da sednemo i pričamo
Tri kola je do kraja prvog dela Superlige Srbije, a Partizan je dospeo u ralje unutrašnjih previranja, problema koje sežu u međuljudske odnose i to sve posle odluke potpredsednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića da preko reda u prvi tim “ugura” Dušana Jovanovića, momka koji u omladinskoj selekciji jedva da je sakupio 180 minuta u 17 kola. Odluka je pokrenula lavinu nezadovojstva među momcima u omladinskoj školi, roditeljima, te čelnicima poput Danka
