Rukometašice Srbije igraju za senzaciju i 1/4 finale SP, a ova Hrvatica u dresu Crne Gore je glavna pretnja

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće danas u Dortmundu od 15.30 časova protiv selekcije Crne Gore u meču trećeg kola grupe 2 glavne faze Svetskog prvenstva, a jedna od glavnih pretnji po naš gol će biti rukometašica Matea Pletikosić.

Crna Gora je iskusna i kvalitetna ekipa, dobro popunjena na svim pozicijama, a glavna pažnja protivničkih odbrana usmerena je na Pletikosić. Reč je o hrvatskoj rukometašici, rodom iz Sinja, koja je odlučila pre pet godina da prihvati poziv Crne Gore i da dobije državljanstvo ove zemlje, kako bi mogla da igra za njihovu reprezentaciju. Naime, Matea je istakla da se Rukometni savez Hrvatske prema njoj nije poneo korektno, da je svojevremeno dobila poziv kada se nije
