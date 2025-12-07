Vitlejem zasijao pred Božić prvi put od početka rata u Gazi

BBC News pre 38 minuta | Jolanda Knel - Dopisnica za

ATEF SAFADI/EPA/Shutterstock

Tokom dve godine rata u Gazi sve javne proslave Božića bile su otkazane u Vitlejemu, na okupiranoj Zapadnoj obali, gde je, po verovanju hrišćana, Isus rođen.

Posle nedavnog sporazuma o prekidu vatre, sveti grad je odlučio da će proslava biti održana ove godine, što je simbolično najavilo paljenje lampica na tradicionalnoj ogromnoj Božićnoj jelci ispred Crkve rođenja Hristovog.

„Dve loše godine tišine: bez Božića, poslova, rada", kaže Maher Kanavati, gradonačelnik Vitlejema.

„Mi živimo od turizma a turizma nije bilo", dodaje.

Gradonačelnik priznaje da je povratak Božićne proslave bio praćen određenim kontroverzama, jer ljudi u Gazi i dalje pate, a među njima i mala hrišćanska zajednica u kojoj mnogi imaju rođake u Vitlejemu.

„Neki možda kažu da nije pristojno, drugi će reći da jeste", kaže mi Kanavati.

„Ali duboko u srcu osećam da je ovo ispravno učiniti jer Božić nikada ne treba da bude zaustavljen ili otkazan. Ovo je tračak nade za nas."

Meštani, i hrišćani i muslimani, zastaju da se fotografišu ispred jelke ukrašene crvenim i zlatnim kuglama. Njima se pridružuje nekolicina stranih turista.

Šarena svetla ukrašavaju ulice i mogu se videti reklame za božićne bazare i dečije proslave.

BBC Gradonačelnik Maher Kanavati želeo je da se posle dve godine pauze ponovo organizuje javna proslava Božića u Vitlejemu

„Srećni smo što imamo Božićnu jelku, za početak, što vidimo strance u Vitlejemu, i što možemo da proslavimo Božić na pravi način", kaže Nadja Hazboun, dizajnerka nakita iz Vitlejema.

„Ovde je sve počelo, i odavde možemo da pošaljemo poruku svetu šta bi Božić zapravo trebalo da predstavlja. Ove godine, ako Božić protekne u miru, nadam se da će to poslati lepu poruku svetu."

Hoteli, koji su prethodne dve godine mahom bili prazni, očekuju ove godine Palestince iz Izraela i strane posetioce.

EPA

Angelika, turistkinja iz Rusije, drugi put je na hodočašću u Svetoj zemlji.

„Mislim da svi makar jednom u životu treba da dođu", kaže mi.

„Nadam se da će se dosta ljudi vratiti, jer je tužno bez turista. Jedina dobra stvar je što nema dugih redova, možete da obiđete više mesta. Kada sam ranije dolazila, morali ste da čekate u redu najmanje nekoliko sati."

Suvenirnice raštrkane po Vitlejemu su uglavnom prazne, a ispred Crkve rođenja Hristovog, koja potiče iz četvrtog veka, turistički vodiči stoje besposleni.

Pre rata u Gazi, na ovom mestu bilo je mnoštvo ljudi.

Vodič Hamza je zabrinut jer misli da zbog medijskog izveštavanja ljudi veruju da je situacija i dalje opasna.

On smatra da je bezbedno.

„Ovo je turistički grad, bez turizma nema života", žali se Hamza.

„Nadamo se da će nam ljudi dolaziti kao i ranije: iz Evrope, sa Bliskog istoka, iz Amerike. Počeli smo paljenjem lampica na Božićnoj jelci i sada čekamo", kaže.

BBC Nadja Hazboun je veoma sreća što ponovo vidi Božićnu jelku i što se turisti vraćaju u Vitlejem

U poslednje dve godine nezaposlenost se vinula u nebo u Vitlejemu.

Od Hamasovog napada u oktobru 2023. godine, koji je pokrenuo rat, desetinama hiljada palestinskih radnika sa Zapadne obale zabranjeno je da uđu u Izrael i njegova naselja da bi radili.

Palestinska uprava (PA), koja upravlja Zapadnom obalom, u međuvremenu je isplaćivala samo polovične plate zaposlenima u javnoj upravi.

PA se oslanja na prihode od poreza koje skuplja Izrael, a koje izraelske vlasti zadržavaju u ukupnom iznosu od 1,76 milijardi dolara, podaci su agencije za trgovinu i razvoj Ujedinjenih nacija.

Izrael navodi da zadržava ovaj iznos jer PA uplaćuje novac palestinskim zatvorenicima čime podstiče napade na Izraelce.

BBC Ala Salameh, vlasnik porodičnog restorana

Teška ekonomska situacija znači da će za mnoge Palestince hrišćane ovo biti skroman Božić.

Na obodu Manger trga nekoliko ljudi čeka da kupi falafele.

„Pripremamo se za Božić posle jednog od najtežih perioda za Palestince i hrišćane", kaže Ala Salameh, vlasnik porodičnog restorana, čiji su prihodi značajno opali.

On govori da do skoro mnoge porodice nisu mogle da priušte čak ni falafele, jeftino, tradicionalno jelo.

„Hrišćani će pokušati da slave, ali u skladu sa situacijom", kaže Salameh.

„Neko ko želi da odvede decu na festival ili u pozorište ili bilo gde, nema novca da potroši na takvu proslavu.“

U prolazu koji liči na pećinski, u podnožju Crkve rođenja Hristovog, jedna meštanka prati malu grupu indijskih turista, saginjući se pored srebrne zvezde koja označava mesto za koje se veruje da je Isus rođen, i pali sveću u blizini.

Dok su tenzije i dalje snažne širom regiona, ljudi u Vitlejemu kažu da se mole za mir i nadaju se da će se turisti vratiti na mesto iz koga se veruje da je Božić potekao.

(BBC News, 12.07.2025)