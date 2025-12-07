Iva Grgurić podelila fotografiju sa novim dečkom Odveo je na romantičnu večeru, a šuška se da je imućan (foto)

Blic pre 2 sata
Grgurić je izjavila da je trenutno u stabilnoj vezi, želeći da zadrži detalje privatnog života za sebe.

Iva je istakla da partner treba da bude snažan, stabilan i dominantan sa pravim kvalitetima. Pobednica "Zadruge" Iva Grgurić podelila je na društvenim mrežama prvu fotografiju sa novim dečkom. Ona nije želela da mu otkriva lice, dok je pokazala da ju je odveo na romantičnu večeru. Prvo su se slikali u liftu, a Iva je nešto kasnije podelila i trenutke iz jednog lokala.
