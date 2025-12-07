Pali škaljarci u Beogradu! Bili na Interpolovoj poternici, uhapšeni u velikoj akciji policije

Ulama se u Crnoj Gori potražuje zbog stvaranja kriminalne organizacije i napada na službeno lice Tomašević se potražuje zbog sumnje u pokušaj ubistva i neovlašćene proizvodnje opojnih droga U Beogradu su večeras uhapšeni Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe "škaljarci" iz Crne Gore, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne poternice, saopšteno je danas iz Uprave policije Crne Gore.