Pali škaljarci u Beogradu! Bili na Interpolovoj poternici, uhapšeni u velikoj akciji policije

Blic pre 5 sati
Pali škaljarci u Beogradu! Bili na Interpolovoj poternici, uhapšeni u velikoj akciji policije
Ulama se u Crnoj Gori potražuje zbog stvaranja kriminalne organizacije i napada na službeno lice Tomašević se potražuje zbog sumnje u pokušaj ubistva i neovlašćene proizvodnje opojnih droga U Beogradu su večeras uhapšeni Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe "škaljarci" iz Crne Gore, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne poternice, saopšteno je danas iz Uprave policije Crne Gore.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U Beogradu po Interpolovoj poternici uhapšena dva člana organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore

U Beogradu po Interpolovoj poternici uhapšena dva člana organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaInterpol

Hronika, najnovije vesti »

Pucnjava na Novom Beogradu, ispalili ceo šaržer u mladića (30) u poznatom restoranu

Pucnjava na Novom Beogradu, ispalili ceo šaržer u mladića (30) u poznatom restoranu

Blic pre 2 sata
(Foto) Alibeg ima više života od mačke: Evo ko je muškarac koji je sedeo sa upucanim navijačem na Novom Beogradu: Izbegao smrt…

(Foto) Alibeg ima više života od mačke: Evo ko je muškarac koji je sedeo sa upucanim navijačem na Novom Beogradu: Izbegao smrt najmanje 10 puta!

Blic pre 2 sata
(Foto, video) evo šta je prvo Alibeg uradio nakon razgovora s policijom: Prišao kolima, pa čučnuo: Ovo su najnoviji detalji…

(Foto, video) evo šta je prvo Alibeg uradio nakon razgovora s policijom: Prišao kolima, pa čučnuo: Ovo su najnoviji detalji pucnjave na Novom Beogradu

Blic pre 2 sata
(Foto, video) Ušao sa kapuljačom, pogledao u telefon, pa ispalio čitav šaržer u njega! Evo kako je došlo do pucnjave na Novom…

(Foto, video) Ušao sa kapuljačom, pogledao u telefon, pa ispalio čitav šaržer u njega! Evo kako je došlo do pucnjave na Novom Beogradu: Evo gde je Alibeg pobegao

Blic pre 2 sata
(Foto, video) Ranjeni mladić (30) sedeo sa Alibegom u restoranu Detalji pucnjave na Novom Beogradu: Bivši vođa navijačke grupe…

(Foto, video) Ranjeni mladić (30) sedeo sa Alibegom u restoranu Detalji pucnjave na Novom Beogradu: Bivši vođa navijačke grupe "Zabranjeni" daje izjavu policiji

Blic pre 2 sata