Ludnica! Rival Crvene zvezde bacio Real na kolena - Selta pokorila Madrid! (video)

Ludnica! Rival Crvene zvezde bacio Real na kolena - Selta pokorila Madrid! (video)

Fudbaleri Selte, rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope, šokirali su Real u Madridu i slavili sa 2:0 u 15. kolu La Lige.

Svedberg je sa dva gola srušio Real, a Madriđani su ovaj meč završili sa dva igrača manje! Real se nalazi na drugom mestu La Lige sa 36 bodova, četiri manje od Barselone, dok je Selta na 10. poziciji sa 19 bodova. U nastavku sezone, Real gostuje Alavesu, dok Selta dočekuje Atletik Bilbao. Selta će gostovati Crvenoj zvezdi 29. januara 2026. godine, u osmom kolu ligaške faze Lige Evrope.
