Primena EES sistema i gužve na granicama: Čekanja i po 10 sati, ako uletite u špic

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Grupa osnovaca iz Srbije krenula je u novembru autobusom put Beča preko Mađarske.

Na graničnom prelazu Horgoš proveli su oko 12 sati, a razlog toliko dugog čekanja bila je i primena EES sistema. Aleksandar Seničić iz YUTA kaže da je zbog primene Sistema ulaska/izlaska (EES) trenutno najteža situacija na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš, gde autobusi u špicu mogu da čekaju i po 10 sati. Države Evropske unije započele su 12. oktobra ove godine primenu Sistema ulaska/izlaska, odnosno EES, koji se odnosi na državljane 59 zemalja među kojima je
Vesti online pre 1 sat
