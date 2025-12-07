Mihailo Jovićević: Plan Lučić-Miler se nastavlja, ali mi naš prostor slobode nećemo i ne smemo da prepustimo

Nova pre 17 minuta  |  Autor: N1
Mihailo Jovićević: Plan Lučić-Miler se nastavlja, ali mi naš prostor slobode nećemo i ne smemo da prepustimo

Odbijena je ponuda za urednički otkup medija Junajted grupe (United Group), odgovoreno je iz te kompanije pre dva dana.

Glavni i odgovorni urednik portala Nova.rs Mihailo Jovićević kaže da to znači da se "nastavlja po planu da se naši mediji učine malim". „Taj plan je jasno otkriven u razgovoru Lučić-Miler. Plan podrazumeva da se napravi jedna krovna firma, da se pod nju umetnu svi izdavači u Srbiji, ali i crnogorske Vijesti, što je zanimljivo. Ideja je da svi budemo deo te jedne firme koja će naravno onda imati nekog drugog direktora“, rekao je Mihailo Jovićević. Cilj je, istakao
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Urednik Nova.rs: Plan Lučić-Miler se nastavlja, ali mi naš prostor slobode nećemo i ne smemo da prepustimo

Urednik Nova.rs: Plan Lučić-Miler se nastavlja, ali mi naš prostor slobode nećemo i ne smemo da prepustimo

N1 Info pre 32 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Urednik Nova.rs: Plan Lučić-Miler se nastavlja, ali mi naš prostor slobode nećemo i ne smemo da prepustimo

Urednik Nova.rs: Plan Lučić-Miler se nastavlja, ali mi naš prostor slobode nećemo i ne smemo da prepustimo

N1 Info pre 32 minuta
Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata

Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata

N1 Info pre 7 minuta
"Džezeri Lab" radionica u srednjoj školi u Novoj Varoši: TIKA donirala najsavremeniju opremu

"Džezeri Lab" radionica u srednjoj školi u Novoj Varoši: TIKA donirala najsavremeniju opremu

RTV pre 32 minuta
Najmanje 33 dece poginulo u napadu na obdanište u Sudanu

Najmanje 33 dece poginulo u napadu na obdanište u Sudanu

BBC News pre 27 minuta
„Jako nam je bitno da bude sa nama na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

„Jako nam je bitno da bude sa nama na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

Danas pre 17 minuta