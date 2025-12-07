Prava meta je bio Nenad Alajbegović Alibeg? Dvadesetogodišnji napadač greškom izrešetao drugog navijača Partizana

Prava meta je bio Nenad Alajbegović Alibeg? Dvadesetogodišnji napadač greškom izrešetao drugog navijača Partizana

U novobeogradskom restoranu je u subotu uveče, oko 21 čas, upucan navijač Partizana N.

K. (30), koji je bio u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, a kako se nezvanično saznaje, sumnja se da mladi napadač možda nije prepoznao Alibega kao metu, te je pucao u navijača Partizana. Prema nezvaničnim informacijama, napadač ima oko 20 godina. Kako se sumnja, do pucnjave je došlo kada je u restoran ušao muškarac obučen u crno s kapuljačom u glavi, a na sebi je imao patike bele boje. Kako se saznaje, postoji šansa da napadač nije prepoznao ko mu je meta,
