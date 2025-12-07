Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

RTS pre 27 minuta
Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Britanac i vozač Meklarena Lando Noris osvojio je titulu prvaka sveta u Formuli 1, nakon što je u poslednjoj trci sezone u Abu Dabiju završio na trećoj poziciji što mu je bilo dovoljno da podigne pehar. Najbrži na trci bio je Maks Ferstapen, a na drugom mestu završio je Oskar Pjastri.

Noris je postao prvi vozač Meklarena od Luisa Hamiltona i 2008. godine, koji je osvojio šampionat Formule 1. Odvezao je Noris stabilnu trku i bio koncentrisan u svim važnijim dešavanjima na stazi, pa nije dozvolio iznenađenje. Iako su mnogi priželjkivali dramu kakva je viđena 2021. godine u borbi između Hamiltona i Ferstapena u poslednjem krugu koji je odlučivao o tituli u šampionatu - ovoga puta to se nije dogodilo. Gotovo da nije bilo nikakve drame niti bilo čega
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Nedeljnik pre 27 minuta
Pirova pobeda Ferstapena – Noris je prvak sveta

Pirova pobeda Ferstapena – Noris je prvak sveta

Sputnik pre 17 minuta
Noris: Ovo je za mamu i tatu!

Noris: Ovo je za mamu i tatu!

Sport klub pre 12 minuta
"Izgledam kao gubitnik, neću da plačem": Lando Noris osvojio titulu, ugledao majku i slomio se

"Izgledam kao gubitnik, neću da plačem": Lando Noris osvojio titulu, ugledao majku i slomio se

Mondo pre 12 minuta
Lando Noris je novi šampion Formule 1, rešena drama u spektakularnoj završnici sezone

Lando Noris je novi šampion Formule 1, rešena drama u spektakularnoj završnici sezone

Nova pre 27 minuta
Lando Noris je novi šampion sveta u Formuli jedan: Kraj vladavine Maksa Ferštapena, koji je slavio u Abu Dabiju

Lando Noris je novi šampion sveta u Formuli jedan: Kraj vladavine Maksa Ferštapena, koji je slavio u Abu Dabiju

Dnevnik pre 27 minuta
UŽIVO Kraj Maksove vladavine - Lando Noris je novi prvak sveta! VIDEO

UŽIVO Kraj Maksove vladavine - Lando Noris je novi prvak sveta! VIDEO

B92 pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFormula 1Oskar Pjastri

Sport, najnovije vesti »

Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

RTS pre 27 minuta
Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Nedeljnik pre 27 minuta
Fudbaleri Napretka pobedili Železničar u 18. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Napretka pobedili Železničar u 18. kolu Superlige Srbije

RTS pre 27 minuta
Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Hot sport pre 17 minuta
Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Sin Ostoje Mijailovića dovodi Partizanu višemilionsko pojačanje: Bivša NBA zvezda potpisuje sa velikanom!

Hot sport pre 22 minuta