Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju - Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Britanac i vozač Meklarena Lando Noris osvojio je titulu prvaka sveta u Formuli 1, nakon što je u poslednjoj trci sezone u Abu Dabiju završio na trećoj poziciji što mu je bilo dovoljno da podigne pehar. Najbrži na trci bio je Maks Ferstapen, a na drugom mestu završio je Oskar Pjastri.

Noris je postao prvi vozač Meklarena od Luisa Hamiltona i 2008. godine, koji je osvojio šampionat Formule 1. Odvezao je Noris stabilnu trku i bio koncentrisan u svim važnijim dešavanjima na stazi, pa nije dozvolio iznenađenje. Iako su mnogi priželjkivali dramu kakva je viđena 2021. godine u borbi između Hamiltona i Ferstapena u poslednjem krugu koji je odlučivao o tituli u šampionatu - ovoga puta to se nije dogodilo. Gotovo da nije bilo nikakve drame niti bilo čega