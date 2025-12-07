Kluž nije mnogo namučio crno-bele, Bonga najefikasniji

RTS pre 39 minuta
Kluž nije mnogo namučio crno-bele, Bonga najefikasniji

Košarkaši Partizana pobedili su u gostima ekipu Kluža 92:85 u utakmici 9. kola regionalne ABA lige.

Kluž, trenutno drugoplasirani tim ABA lige, samo je u uvodnih deset minuta pokazao zbog čega se nalazi u vrhu regionalnog takmičenja. Partizan je u naredne tri četvrtine u potpunosti preuzeo kontrolu i ubedljivo slavio. Rumunski tim otvorio je utakmicu izuzetno agresivno i posle svega tri minuta igre vodio sa 12:2. Partizan je, međutim, brzo stabilizovao igru, počeo da pogađa iz svih pozicija i do kraja prve deonice sveo prednost gostiju na minimalnih 24:21.
