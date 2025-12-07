Ovako izgleda tabela Superlige posle poraza Zvezde i pobede Partizana: Crno-beli na korak do jesenje titule

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ovako izgleda tabela Superlige posle poraza Zvezde i pobede Partizana: Crno-beli na korak do jesenje titule

Večiti rivali Zvezda i Partizan su odigrali mečeve 18. kola Superlige Srbije, gde su viđeni "zanimljivi" rezultati.

Crveno-beli su na svom terenu poraženi od Vojvodine sa 1:0, dok su crno-beli slavili u Kragujevcu protiv Radničkog sa 4:2. Vojvodina je tako po drugi put nanela poraz Zvezdi u samo mesec dana, pošto je prethodno slavila i u Novom Sadu sa 3:2, i to posle ogromnog preokreta u kom su gubili sa 2:0 na poluvremenu. Sada je Stara Dama iznenadila crveno-bele na Marakani sa 1:0, a jedini gol je postigao Njegoš Petrović. Time je bivši fudbaler upravo Zvezde i pomogao
Partizan vezao drugu pobedu bez Željka Obradovića – Bonga razbio Rumune

Kluž nije mnogo namučio crno-bele, Bonga najefikasniji

Partizan vezao pobede pred Crvenu zvezdu: Crno-beli napokon pokazali karakter i slomili Kluž

Košarkaši Partizana bolji od Kluža u Rumuniji

Puzigaća čestitao Partizanu: Evo šta je Radnički koštalo poraza...

Vošin hladan tuš za Zvezdu, Njegoš utišao Marakanu i pogurao Partizan ka vrhu!

Stojaković: Zadovoljan sam konačnim rezultatom i stvorenim prilikama protiv Radničkog

Ključne reči

FudbalPartizanMarakanaVojvodinaNovi SadFK VojvodinaSuperligaKragujevacfk crvena zvezda

Ivaniševićeva trenerska priča ''završena sa Novakom''?

(VIDEO) Veliko iznenađenje u La Ligi, Selta odnela tri boda iz prestonice

Crvena zvezda se suočava sa brojnim povredama uoči meča protiv Šturma

Karlos Sajnc: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

